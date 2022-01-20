Пожаліла сироту: у Сумській області квартирант спочатку виніс з будинку жінки цінні речі, а потім його просто спалив

Пожаліла сироту: у Сумській області квартирант спочатку виніс з будинку жінки цінні речі, а потім його просто спалив

За скоєне чоловік отримав 5 років в'язниці.

У Сумській області судили чоловіка, якого жінка впустила жити до будинку з подальшим викупом, а той спочатку виніс і продав цінні речі, а потім його просто спалив. Чоловік сидітиме у в'язниці 5 років.

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Про це повідомляє прокуратура Сумської області.

Подія сталась в одному з сіл Охтирського району. Чоловік побачив оголошення про продаж будинку, в якому ніхто не жив. Він звернувся до власниці і попросився в неї пожити, мовляв, він сирота і не має житла. Оскільки усієї суми щоб купити будинок в нього не було, він домовився із власницею, що щомісяця буде сплачувати їй по 1 тисячі гривень за будинок. Жінка забезпечила орендаря усім необхідним - дала постіль і телевізор.

Втім, грошей власниця так і не отримала. Більш того квартирант продав речі, які вона йому дала, виніс все цінне з будинку і здав на метал огорожу.

Коли ж власниця стала вимагати, щоб він виселився, чоловік вщент спалив будинок.

У суді обвинувачений визнав, що підпалив будинок, однак вину в крадіжці речей заперечив. З його слів, він вважав ці предмети своїми, тому вирішив їх продати.

За вироком суду 17 січня 2022 року обвинуваченого шляхом часткового складання покарання за попереднім вироком засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 185 та ч. 2 ст. 194 КК України).

Нагадаємо, що в Одеській області 23-річний хлопець, який винаймав житло у 67-річної жінки, побив її та забрав майно.

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