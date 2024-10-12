Пожежа на Чернігівщині: у будинку трагічно загинули чоловік та дівчина 

У Сосниці на Чернігівщині сталася пожежа житлового будинку, в якій загинули чоловік та неповнолітня дівчина.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Чернігівській області.

Рятувальники, які прибули за викликом, за менш ніж п'ять хвилин ліквідували пожежу.

На місці події вони виявили тіла чоловіка 2000 року народження та 16-річної дівчини.

Причина й обставини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, у Києві спалахнула пожежа у квартирі на вулиці Романа Ратушного. У вогні загинула жінка, її тіло виявили рятувальники.

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