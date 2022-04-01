Пожежа на нафтобазі у російському Бєлгороді: окупанти заявляють, що її спричинили українські вертольоти

За словами губернатора, українські гелікоптери обстріяли нафтобазу.

У російському Бєлгороді, який розташований за 40 км від Харкова, вже вдруге неспокійно. Кілька днів тому тут вибухнув склад боєприпасів, сьогодні - спалахнула нафтобаза.

Про це повідомляють російські ЗМІ, а відео пожежі оприлюднили в Мережі.

На нафтобазі у російському місті Бєлгород, розташованому в 40 км від кордону України, сьогодні 1 квітня, сталася пожежа. У ній звинувачують Україну.

"Відбулася пожежа на нафтобазі в місті Білгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходів щодо її ліквідації", – ідеться у повідомленні губернатора, передають російські "РИА-Новости" .

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що причиною пожежі на нафтобазі у Бєлгороді стала "атака двох українських гелікоптерів", які залетіли на низькій висоті і здійснили авіаудар.

Нагадаємо, що 29 березня в російському місті Білгород унаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація.