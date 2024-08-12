Пожежа на окупованій ЗАЕС: чи вдалося загасити

Рівень радіації в нормі.

На Запорізькій атомній електростанції в тимчасово захопленому Енергодарі вдалося загасити пожежу, що виникла напередодні.

Про це у повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Тримаємо ситуацію на контролі", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ОВА, рівень радіації на Нікопольщині наразі в нормі.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо про пожежу на території Запорізької АЕС. Мешканці Нікополя зауважили клуби чорного диму. Поруч помітні відблиски великої пожежі.

Згодом гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький звинуватив українську сторону у пожежі на Запорізькій АЕС. Мовляв, "внаслідок обстрілу міста Енергодару з боку ЗСУ сталося загоряння на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС".

Читайте також:

Кукуха поїхала остаточно?! Росіяни риють окопи навколо окупованої ЗАЕС!