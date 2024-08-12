Пожежа на окупованій Запорізькій АЕС: чи є небезпека внаслідок займання

Пожежа на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС - це "провокація російських окупантів, які зараз контролюють станцію".

Про це заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в коментарі "Новини Приазовʼя".

З його слів, градирні, де сталася пожежа, використовувались в технологічному процесі для додаткового охолодження сирої води, яка є у водоймі-охолоджувачі для реакторів АЕС. Втім, градирні не працювали вже досить довгий час.

"Зазвичай вони працюють влітку, а також - коли працює досить суттєва кількість енергоблоків, бо деякі перебували періодично в ремонтному стані. Зараз оскільки всі блоки в холодному стані, вони не працюють взагалі. Там горіти взагалі нема нічому. Якщо окупанти туди щось не нанесли, що може горіти. Там виключно металеві конструкції й залізобетоні. Тому фізично там займатись було нічому горіти", - висловився міський голова.

Орлов наголошує, окупанти вчергове намагаються звинуватити в атаках на ЗАЕС українських військових».

"До енергоблоків, що діють, до ядерних установок, там досить суттєва відстань – близько кілометра до найближчого енергоблока. Тому з погляду якихось ядерних радіаційних небезпек, їх немає. Радіаційний фонд зараз у нормі, такий який і був до цього моменту", - наголосив Орлов.

Нагадаємо, ввечері 11 серпня стало відомо, що виникла пожежа на окупованій ЗАЕС. Мешканці Нікополя зауважили клуби чорного диму. Поруч помітні відблиски великої пожежі. Займання вдалося загасити.

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