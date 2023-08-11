Пожежа на окупованому Джарилгачі знищила всю заповідну зону: оцінено рівень збитків

На відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років.

Внаслідок пожежі на Джарилгачі на Херсонщині вогонь знищив всю заповідну зону природного парку на території понад 1500 гектарів.

Про це розповіла директорка НПП "Джарилгацький" Ірина Сабашенко, пише "Суспільне".

Вона зазначає, що у результаті пожежі, яка триває уже тиждень, вогонь зруйнував сновну частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові, а також концентрується найбільша кількість копитних.

"Наявні рослинні угруповання, які зараз знаходяться під загрозою зникнення, занесені до Зеленої книги України, належать до рідкісних та рослин, що зникають. Це угруповання формацій меч-трави болотної, ковили дніпровської, ковили волосистої, гвоздики бессарабської, золотобородника цикадового та інші",— розповіла директорка.

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За словами однієї з жительок населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, пожежу на острові було видно з узбережжя Джарилгацької затоки за 10 кілометрів від нього. Дим спостерігається вже декілька днів.

Зазначається, що на відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років.

"Збитки підраховуємо, але вже на мільярди гривень. Пожежа ще триває, тому даних точних не маємо", — говорить директорка.

Нагадаємо, на тимчасово захопленому острові Джарилгач вже протягом тижня палає найцінніша степова ділянка в Національному природному парку.

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