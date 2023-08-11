Пожежа на складі у Підмосковʼї та підготовка до придушення хунти у Нігері: головні новини ночі 11 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 11 серпня 2023 року:
- Дуда вважає, що Росія не використовуватиме ядерну зброю у війні проти України Читати далі –>
- У підмосковному Одінцово горить великий склад Читати далі –>
- В ООН шоковані ударом Росії по готелю в Запоріжжі, де зупинялись їхні співробітники Читати далі –>
- У Пентагоні оцінили використання ЗСУ касетних боєприпасів Читати далі –>
- Західноафриканські країни розгорнуть резервні війська для придушення хунти у Нігері Читати далі –>
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