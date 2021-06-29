Пожежа на судні з українцями біля Шрі-Ланки: в МЗС підтвердили загибель 20-річного моряка з Одеси

Пожежа на судні з українцями біля Шрі-Ланки: в МЗС підтвердили загибель 20-річного моряка з Одеси

Інші члени екіпажу, з них 26 українців, не постраждали.

Посольства України в Індії та Сінгапурі підтвердили інформацію про загибель українського моряка внаслідок пожежі на судні MSС MESSINA в Індійському океані.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі "Укрінформу".

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"25 червня на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, внаслідок якої загинув громадянин України 2001 року народження. Судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них – 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) до Сінгапуру", - повідомили в дипвідомстві.

Екіпажу вдалося загасити пожежу за допомогою декількох суден, що були в районі інциденту. Інші моряки не постраждали.

Тіло загиблого українця доправили до Сінгапуру. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Зазначається, що справа перебуває на особливому контролі Посольства України в Сінгапурі.

Нині судно буксирується до Сінгапуру. Орієнтовна дата прибуття - до 4 липня.

Нагадаємо, 25 червня в Індійському океані на судні MSС MESSINA сталася пожежа. Під час її гасіння загинув 20-річний моряк з Одеси. За даними ЗМІ, це був другий рейс хлопця.

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