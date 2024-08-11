Пожежа на території Запорізької АЕС: що сталося

Окупанти підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

Над однією з градирень Запорізької атомної електростанції, яка перебуває в руках російських окупантів, мешканці міста Нікополя зауважили клуби чорного диму. Поруч помітні відблиски великої пожежі.

Як повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, цей інцидент не несе загрози і є провокацією росіян.

З посиланням на неназвані джерела на окупованій території він повідомив, що окупанти підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

“Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища”, - зазначив Євтушенко.

Голова Нікопольської РВА запевнив, що ЗАЕС працює в штатному режимі, “наскільки це можливо в умовах окупації”, та попросив зберігати спокій.

Нагадаємо, раніше безпілотні літальні апарати атакували підстанцію неподалік Запорізької атомної електростанції.

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