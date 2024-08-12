Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пожежа на ЗАЕС: окупанти звинуватили Україну

Пожежа на ЗАЕС: окупанти звинуватили Україну

На ЗАЕС виникла пожежа / Фото: Associated Press

Радіаційне тло навколо АЕС та міста Енергодара в нормі.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький звинуватив українську сторону у пожежі на Запорізькій АЕС. 

Про це він написав у повідомленні у соціальних мережах.

Мовляв, "внаслідок обстрілу міста Енергодару з боку ЗСУ сталося загоряння на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС". 

За його словами, нібито всі 6 енергоблоків станції перебувають у холодній зупинці, загрози парового вибуху та інших наслідків немає.

"Радіаційне тло навколо АЕС та міста Енергодара в нормі. Ситуація повністю контрольована і не має жодних наслідків для станції та мешканців", - переконує окупант. 

"Наслідки пожежі не вплинуть на роботу самої станції", - заявили росіяни. 

Пізніше вони додали, що пожежу на Запорізькій атомній електростанції нібито спричинило "влучення  безпілотника із запалювальною частиною". 

Нагадаємо, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що цей інцидент не несе загрози і є провокацією росіян, які підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

Читайте також:

Greenpeace: росіяни влаштували військову базу на ЗАЕС!

Greenpeace: росіяни влаштували військову базу на ЗАЕС!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація