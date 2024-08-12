Пожежа на ЗАЕС: окупанти звинуватили Україну

Радіаційне тло навколо АЕС та міста Енергодара в нормі.

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький звинуватив українську сторону у пожежі на Запорізькій АЕС.

Про це він написав у повідомленні у соціальних мережах.

Мовляв, "внаслідок обстрілу міста Енергодару з боку ЗСУ сталося загоряння на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС".

За його словами, нібито всі 6 енергоблоків станції перебувають у холодній зупинці, загрози парового вибуху та інших наслідків немає.

"Радіаційне тло навколо АЕС та міста Енергодара в нормі. Ситуація повністю контрольована і не має жодних наслідків для станції та мешканців", - переконує окупант.

"Наслідки пожежі не вплинуть на роботу самої станції", - заявили росіяни.

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Пізніше вони додали, що пожежу на Запорізькій атомній електростанції нібито спричинило "влучення безпілотника із запалювальною частиною".

Нагадаємо, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що цей інцидент не несе загрози і є провокацією росіян, які підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

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