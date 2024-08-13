Пожежа на Запорізькій АЕС: експертам МАГАТЕ показали наслідки

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у понеділок, 12 серпня, відвідали градирні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), щоб оцінити наслідки пожежі, що виникла в понеділок.

Про це йдеться у заяві Генерального директора МАГАТЕ.

"Після запиту на негайну оцінку наслідків пожежі Місія підтримки та сприяння МАГАТЕ в Запоріжжі відвідала територію градирні. На підставі спостережень група дійшла висновку, що малоймовірно, що первинне джерело пожежі почалося в основі градирні", — повідомив гендиректор агентства Рафаель Гроссі.

Під час візиту на станцію експерти встановили, що пошкодження, швидше за все, зосереджені усередині вежі на рівні розподілу водяних форсунок, розташованому на висоті приблизно 10 метрів. З міркувань безпеки групу не допустили безпосередньо до місця пошкоджень та басейну з холодною водою, щоб оцінити наслідки зблизька.

Під час зовнішнього огляду градирні експертам вдалося побачити обгорілі ділянки обладнання, краплі розплавленого пластику і фрагменти бетону, що відколовся, в басейні з холодною водою. На думку команди МАГАТЕ, ці краплі були слідами горіння пластикової сітки. На станції також відчувався залишковий запах горіння пластику.

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Під час обходу станції експерти не виявили слідів згорілих шин або уламків дрону. Команда також підтвердила, що відсутні суттєві ознаки порушення цілісності конструкції біля основи градирні.

"Ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не використовуються для охолодження реакторів, які перебувають у стані холодної зупинки. Радіоактивних матеріалів у районі градирень, що знаходяться приблизно за 1,5 кілометра від реакторних блоків ЗАЕС, немає. Радіаційний моніторинг у районі градирень та реакторів показав відсутність ознак підвищеного рівня радіації", – йдеться у заяві.

МАГАТЕ запросила доступ безпосередньо до місця загоряння, оскільки початковий огляд не дає змоги зробити остаточні висновки про причину пожежі.

Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 11 серпня, влаштували пожежу на Запорізькій АЕС. Першими вогонь на території окупованої Запорізької АЕС увечері 11 серпня помітили мешканці Нікополя. Над однією з градирень електростанції піднімалися клуби чорного диму, а поруч було видно відблиски пожежі.

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