Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон залишається без змін

Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон залишається без змін

Він не несе загрози життю і здоров'ю людей.

Станом на 7:00 п'ятниці, 4 березня, радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення.

Про це свідчать дані державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, центр провів планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Встановлено, що радіаційний гамма фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон:м. Енергодар - 9-12 мкР/год;м. Мелітополь - 9-12 мкР/год;

смт. К-Дніпровка - 11.2 мкР/год;

м. Бердянськ, м. Оріхів, м. Токмак, смт. Чернігівка, смт. Андріївка - 12.5 мкР/год;

м. Пологи гамма фон 11-14 мкР/год;

м. Василівка 16 мкР/год.