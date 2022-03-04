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Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон залишається без змін

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Пожежа на Запорізькій АЕС: радіаційний фон залишається без змін

Радіація / Associated Press

Він не несе загрози життю і здоров'ю людей.

Станом на 7:00 п'ятниці, 4 березня, радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров’ю населення. 

Про це свідчать дані державної установи "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

За його словами, центр провів планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

Встановлено, що радіаційний гамма фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон:м. Енергодар - 9-12 мкР/год;м. Мелітополь - 9-12 мкР/год;
смт. К-Дніпровка - 11.2 мкР/год;
м. Бердянськ,  м. Оріхів, м. Токмак, смт. Чернігівка, смт. Андріївка - 12.5 мкР/год;
м. Пологи  гамма фон 11-14 мкР/год; 
м. Василівка 16 мкР/год.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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