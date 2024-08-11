Пожежа на Запорізькій АЕС: що відомо про радіаційний фон

У районі ЗАЕС радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

Через пожежу на території Запорізької АЕС, яку спостерігають мешканці міста Нікополя на Дніпропетровщині, не було зафіксовано перевищення рівня радіації.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, усі відповідальні служби задіяні і тримають ситуацію на контролі, здійснюючи заміри та постійне спостереження.

“Прошу місцевих зберігати спокій. Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажу і залякування. І пожежа, яку вони влаштували сьогодні на території Запорізької АЕС, чергове тому підтвердження”, - написав голова ОВА.

Сергій Лисак наголосив, що світ повинен побачити, що коїть країна-агресорка і зрозуміти, що загроза, яку вона несе, виходить далеко за межі України.

“Тільки разом ми можемо зупинити це. Й притягти злочинців до відповідальності”, - написав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що станом на 22:30 змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано, а радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

“Посилено моніторимо ситуацію поблизу ЗАЕС. Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відслідковування радіаційного фону”, - повідомив він.

Раніше мешканці міста Нікополя зауважили клуби чорного диму над однією з градирень Запорізької атомної електростанції, яка перебуває в руках російських окупантів. Поруч помітні відблиски великої пожежі.

Так виглядає пожежа на території Запорізької АЕС / Фото: Євген Євтушенко

Нагадаємо, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що цей інцидент не несе загрози і є провокацією росіян, які підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості.

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