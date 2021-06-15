Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові: прокуратура передала до суду обвинувачення щодо чотирьох осіб

У результаті пожежі загинули 15 людей.

У Харкові судитимуть чотирьох осіб, який вважають винними у пожежі у будинку для літніх людей. Прокуратура передала до суду обвинувальний акт.

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Про це повідомляє Офіс генеральної прокуратури.

"Харківською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно чотирьох осіб за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, 21 січня 2021 року у Харкові у двоповерховій будівлі, яка де незаконно розміщувався геріатричний пансіонат, спалахнула пожежа. Її причиною стало порушення вимог пожежної безпеки, як під час будівництва, так і під час експлуатації будівлі. У результаті пожежі загинули 15 людей.

"Серед обвинувачених — власник домоволодіння, орендар будинку та його дружина — директорка закладу і адміністратор, який координував роботу пансіонату та при цьому не був офіційно працевлаштований", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Харкові, де 21 січня сталася масштабна пожежа, не вдалося врятувати через те, що вогонь поширювався стрімко, та через фізичний стан людей, які перебували на другому поверсі.

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