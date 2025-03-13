Пожежа у Будинку профспілок в Одесі: Україна має виплатити компенсації позивачам

Україна "не вжила заходів" задля запобігання насильству і трагедії в Будинку профспілок.

Європейський суд із прав людини назвав Україну винною в бездіяльності під час трагедії в Одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року, під час якої загинуло 47 людей.

Про це йдеться в рішенні суду.

Україна "не вжила заходів" задля запобігання насильству в Одесі 2 травня, а також "не припинила насильство після його початку", чим порушила статтю Європейської конвенції з прав людини, йдеться у рішенні суду. Тож Україна має виплатити компенсації від 12 тис. євро до 15 тис. євро трьом позивачам, які зазнали опіків того дня та родичам загиблих.

Водночас суд також визнав, що трагедія в Одесі 2 травня 2014 року значною мірою була спровокована російською пропагандою.

Що відомо про трагедію в Будинку профспілок 2 травня 2014 року

Під час зіткнень між проросійськими і проукраїнськими активістами 2 травня 2014 року загинули 48 осіб і понад 200 постраждали. Велика частина загиблих померли унаслідок пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Сутички почалися у центрі Одеси, де близько двох тисяч людей, які зібралися для участі у мирній ході головною вулицею "За єдність України", на Грецькій площі зіштовхнулися і почали протистояння з групою з приблизно 300 проросійськи налаштованих осіб, які виступали за ідею "федералізації України", яку активно в той час нав'язувала РФ.

Після сутичок і загибелі двох проєвропейських активістів, яких було застрелено, акція переросла в гоніння проросійських активістів до Куликового поля, де були залишки їхнього наметового містечка, яке напередодні частково місцеві органи влади перенесли на околиці Одеси.

Близько 300 прихильників федералізації забарикадувалися в Будинку профспілок, де і сталася пожежа через загоряння від "коктейлів Молотова", які кидали обидві сторони.

Пізніше стало відомо, що екс-очільник міліції громадської безпеки Одеси та фігурант справи 2 травня про пожежу в Будинку профспілок Дмитро Фучеджи отримав російське громадянство.

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