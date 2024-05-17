Пожежа у Дніпрі на території храму: загинула жінка (фото)

У Дніпрі у житловому будинку на території храму в Самарському районі міста сталася смертельна пожежа.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Вогонь охопив покрівлю окремо розташованої будівлі на загальній площі 300 квадратних метрів. До прибуття підрозділів ДСНС було врятовано жінку, 1956 року народження. Із задимленого приміщення рятувальники винесли жінку та передали її працівникам екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Однак медики не змогли врятувати жінку - вона померла.

Нагадаємо, у Києві спалахнула пожежа у квартирі на вулиці Романа Ратушного. У вогні загинула жінка, її тіло виявили рятувальники.

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