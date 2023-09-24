Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пожежа у притулку для тварин в Києві та теракт в Сомалі: головні новини ночі 24 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1933
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пожежа у притулку для тварин в Києві та теракт в Сомалі: головні новини ночі 24 вересня 2023 року

Сомалі / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 24 вересня 2023 року:

  • ЗСУ завдають окупантам великих втрат завдяки західній артилерії - Reuters Читати далі –>
  • США мають намір надати Вʼєтнаму винищувачі F-16 Читати далі –>
  • У Києві згорів відомий притулок для тварин "Котохата": місцеві кажуть про підрив Читати далі –>
  • У Сомалі смертник підірвав автомобіль з вибухівкою: загинуло 20 осіб Читати далі –>
  • Лавров заявив, що Росія готова до переговорів з Україною, але без припинення вогню Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1933
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація