Пожежа у притулку для тварин в Києві та теракт в Сомалі: головні новини ночі 24 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 24 вересня 2023 року:
- ЗСУ завдають окупантам великих втрат завдяки західній артилерії - Reuters Читати далі –>
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