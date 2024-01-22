Пожежа у заміському будинку Мазепи – з'явилося відео

У ніч проти 22 січня у селі Картовецьке Чернігівської області згорів заміський будинок бізнесмена та засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи.

У Мережі з'явилося відео пожежі.

Як пишуть ЗМІ, будинок був обладнаний системами спостереження, причини пожежі встановлюються. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, 18 січня бізнесмен та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий ДБР під час проходження польсько-українського кордону. Мазепі інкримінують протиправне заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи.

Після затримання Мазепи громадський рух бізнесу "Маніфест 42" анонсував 1 лютого призупинення роботи компаній, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес.

Читайте також провідні новини дня: