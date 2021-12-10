Пожежа в автомобілі, де знайшли автомат із дистанційним керуванням у Дніпрі: копи розслідують підготовку до вбивства

Пожежа в автомобілі, де знайшли автомат із дистанційним керуванням у Дніпрі: копи розслідують підготовку до вбивства

Усередині авто знайшли зброю та боєприпаси.

У Дніпрі на проспекті Яворницького згорів автомобіль, у якому знаходився автомат на дистанційному управлінні. Правоохоронці розслідують інцидент як підготовку до вбивства

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровській області.

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Так, правоохоронці за фактом того, що сталося, відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією "підготовка до вбивства".

Пожежа в автомобілі Opel Astra сталася 8 грудня близько 09:00. За словами очевидців, із автомобіля вони почули звуки, схожі на постріли. Після чого авто спалахнуло. Коли полум'я загасили, у багажнику знайшли автомат із дистанційним керуванням, а також боєприпаси.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (“Готування до вбивства”) КК України. Розпочато слідство та вживаються всі заходи для встановлення всіх обставин події”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпрі затримали чоловіка, який порізав ножем чотирьох людей.

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