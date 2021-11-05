Пожежа в лікарні, де загинуло 4 людей: поліція розшукує колишнього головного лікаря

У справі про смертельну пожежу у Запорізькій обласній інфекційній лікарні відтепер два фігуранти.

Колишньому головному лікарю КНП “Обласна інфекційна клінічна лікарня” у Запоріжжі, де в лютому цього року трапилася пожежа, інкримінують порушення правил безпеки, що спричинило загибель людей. Поліція встановлює місце його перебування.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

У повідомленні нагадали, що в ніч на 4 лютого 2021 року виникло загоряння в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні. У пожежі загинуло четверо людей, в тому числі медичний працівник. Ще двоє пацієнтів отримали опіки та отруєння продуктами горіння.

Того ж дня було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу лікарні. Після отримання результатів комплексних експертиз слідчі прийняли рішення повідомити про підозру також колишньому головному лікарю.

Йому інкримінують вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) КК України.

“На теперішній час підозрюваний ухиляється від слідства, у зв’язку з чим поліція вживає заходи щодо його розшуку”, - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Білій Церкві 4 жовтня сталася смертельна пожежа в лікарні № 1. Причиною загорання став увімкнутий обігрівач.

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