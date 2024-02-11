Пожежа в Одесі: в будинку виявили мертвого чоловіка (фото)

Увечері в неділю, 11 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Хаджибейському районі Одеси, на вулиці Прирейкова.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, опублікувавши фото.

Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла через загоряння домашнього майна в приватному одноповерховому будинку.

Пожежу ліквідовано на площі 40 м².

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Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка, особу якого наразі не встановлено.

Для гасіння пожежі від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 22 пожежники, від Асоціації добровільних пожежників України - 1 одиниця техніки та 3 вогнеборці.

Нагадаємо, раніше у Суворовському районі Одеси трапилася пожежа в житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули дві жінки.

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