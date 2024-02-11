Пожежа в Одесі: в будинку виявили мертвого чоловіка (фото)

Особу загиблого наразі не встановлено.
Увечері в неділю, 11 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Хаджибейському районі Одеси, на вулиці Прирейкова.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, опублікувавши фото.
Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що пожежа виникла через загоряння домашнього майна в приватному одноповерховому будинку.
Пожежу ліквідовано на площі 40 м².
Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка, особу якого наразі не встановлено.
Для гасіння пожежі від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 22 пожежники, від Асоціації добровільних пожежників України - 1 одиниця техніки та 3 вогнеборці.
Нагадаємо, раніше у Суворовському районі Одеси трапилася пожежа в житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули дві жінки.
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