Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Харківщині: що відомо про розслідування трагедії

Інцидент стався 4 січня 2025 року о 21:44 у двоповерховому корпусі інтернату в Південному Харківської області. В одній із кімнат загорівся матрац, що спричинило поширення вогню.

У Харківській області під час пожежі у психоневрологічному інтернаті постраждало 6 осіб. Станом на 17 березня у справі про загибель прикутого до ліжка пацієнта Комарівського психоневрологічного інтернату на Харківщині підозру нікому не оголосили.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у відповідь на запит журналістів "Суспільного".

У поліції уточнили, що в межах досудового розслідування вже призначено 14 експертиз, з яких 9 завершено. Справа кваліфікована за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення вимог пожежної безпеки.

Інцидент стався 4 січня 2025 року о 21:44 у двоповерховому корпусі інтернату в Південному Харківської області. В одній із кімнат загорівся матрац, що спричинило поширення вогню.

Пацієнт, у ліжку якого почалася пожежа, дістав опіки 90% тіла та помер наступного дня у лікарні. Ще п’ятеро осіб постраждали: один дістав опіки 20% тіла, а четверо отруїлися продуктами горіння.

Після смертельної пожежі ДСНС ухвалила рішення про проведення додаткових перевірок у закладах соціального захисту, медичних установах та реабілітаційних центрах.

Крім того, слідчі призначили електрохімічну експертизу, щоб дослідити можливі причини займання. Як повідомив керівник поліції Харківщини Петро Токар, правоохоронці перевіряють, чи могли провідники працювати в екстремальних режимах через коротке замикання. Також аналізують зразки матеріалів із місця пожежі на предмет наявності легкозаймистих речовин.

Водночас у керівництві інтернату заявили, що проведуть внутрішнє розслідування щодо дотримання правил догляду за пацієнтами та використання обладнання у закладі.