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Пожежа в російському аеропорту й таємний візит директора ЦРУ до Києва: головні новини ночі 1 липня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
116
Час на прочитання
1 хв
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Пожежа в російському аеропорту й таємний візит директора ЦРУ до Києва: головні новини ночі 1 липня

Головні новини ночі 1 липня від ТСН.uа / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 1 липня 2023 року:

  • Зеленський заявив, що Україна прагне "показати результат" на полі бою до початку саміту НАТО Читати далі –>
  • Директор ЦРУ таємно їздив до Києва — The Washington Post Читати далі –>
  • У Санкт-Петербурзі загорівся пасажирський літак (відео) Читати далі –>
  • Зеленський підписав указ про посилення покарання за корупцію в судовій сфері Читати далі –>
  • "Зеки кордон не перетинали": Лукашенко заявив, що всі засуджені "вагнерівці" загинули в Україні Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
116
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