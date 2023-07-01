Пожежа в російському аеропорту й таємний візит директора ЦРУ до Києва: головні новини ночі 1 липня

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Головні новини ночі 1 липня 2023 року:
- Зеленський заявив, що Україна прагне "показати результат" на полі бою до початку саміту НАТО Читати далі –>
- Директор ЦРУ таємно їздив до Києва — The Washington Post Читати далі –>
- У Санкт-Петербурзі загорівся пасажирський літак (відео) Читати далі –>
- Зеленський підписав указ про посилення покарання за корупцію в судовій сфері Читати далі –>
- "Зеки кордон не перетинали": Лукашенко заявив, що всі засуджені "вагнерівці" загинули в Україні Читати далі –>
- "Здоров'я Путіна похитнулося": Піонтковський спрогнозував майбутнє Росії Читати далі –>
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