Пожежа в Сімферополі: спалахнули залізничні цистерни з паливом

Російське МНС повідомило, що одна людина загинула.

У середу, 24 квітня, у тимчасово окупованому Сімферополі загорілись залізничні цистерни з паливом. МНС Росії повідомило, що внаслідок пожежі постраждали люди.

Про це пише російське агентство РБК.

За попередньою інформацією, три залізничні цистерни спалахнули через "порушення технологічного процесу". Одна людина загинула, ще троє травмовані. Інформації щодо особи загиблого та важкості стану постраждалих наразі немає.

До гасіння пожежі залучили 109 рятувальників та 29 одиниць спецтехніки. Станом на 14:23 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Нагадаємо, у Воронежі спалахнула потужна пожежа на заводі "Елмаш". Завод виготовляє редуктори, мотор-редуктори, колодкові гальма, промислові вентилятори, спеціалізується на постачанні електродвигунів.

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