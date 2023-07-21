Пожежа в “Українському домі” Маріуполя: який вигляд має будівля (фото)

Після пожежі, яка спалахнула в “Українському домі” Маріуполя у ніч проти 20 липня, будівля колишнього палацу культури має жалюгідний вигляд.

Про це повідомили в Telegram-каналі Маріупольської міської ради, опублікувавши відповідні фото.

Причини займання досі невідомі, окупанти поки що не надали офіційну версію інциденту. На місцевих телеканалах говорять про можливість підпалу з боку так званих “диверсантів”.

Також читайте Комунальний колапс у Маріуполі: місто заливає вода з каналізаційних труб

Однак, за словами місцевих жителів, окупанти зовсім не стежили за цією будівлею, тут завжди були відкриті усі двері, тож туди заходили різні сумнівні люди. Зокрема, у Маріуполі ходять чутки, що пожежа розпочалася в результаті вибуху снаряду, який принесли до будівлі колишнього палацу культури невідомі.

Тож пожежа – це очевидний наслідок недбалості загарбників, які не можуть організувати безпеку та нагляд за важливими культурними об’єктами. “Вчергове окупанти показали, що вони не здатні не лише відновити розвиток міста, але й навіть зберегти те, що залишилося”, - йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті прогримів один глухий вибух, внаслідок якого сталося загоряння в “Українському домі”. Будівля колишнього палацу культури горить уже вдруге за час окупації Маріуполя.

Читайте також: