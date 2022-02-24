Пожежі і артобстріли на скдадах: оперативна інформація від ДСНС

Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.
У ДСНС надали оперативну інформацію щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00. Атаки відбуваються від Луганщини до Луцька.
- Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.
- Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець - пожежа на військових складах.
- Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.
- м. Луцьк – підірвано телевежу.
- Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.
Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.
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