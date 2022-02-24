Пожежі і артобстріли на скдадах: оперативна інформація від ДСНС

Пожежі і артобстріли на скдадах: оперативна інформація від ДСНС

Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.

У ДСНС надали оперативну інформацію щодо наслідків ворожих обстрілів на території України станом на 07:00. Атаки відбуваються від Луганщини до Луцька.

Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.

Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець - пожежа на військових складах.

- пожежа на військових складах. Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

– пожежа у військових частинах. м. Луцьк – підірвано телевежу.

– підірвано телевежу. Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.

Окупанти захопили села Городище та Мілове Луганської області.