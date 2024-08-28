Пожежі на нафтобазах у Росії та бої у Костянтинівці: головні новини ночі 28 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Росії спалахнула чергова нафтобаза: що сталося Читати далі –>
- У Ростовській області РФ палає нафтобаза, яка постачала паливо російської армії Читати далі –>
- У Костянтинівці тривають бої - Deep State Читати далі –>
- Deep State: росіяни намагаються з флангів атакувати Вугледар Читати далі –>
- Ворог продовжує штурмові дії в північній частині Новогродівки - Deep State Читати далі –>
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