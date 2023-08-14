Пожежі та вибиті вікна: в Одеській ОВА розповіли про наслідки атаки ворога

За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж.

Про це інформує Одеська ОВА у соціальних мережах.

В будівлях вибуховою хвилею вибито вікна.

"Ворог продовжує атакувати! Не залишайте укриттів!", - йдеться у повідомленні влади.

Додамо, що в Одеській області знову оголошена повітряна тривога.

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"Одещина – загроза застосування ударних БпЛА - Повітряні Сили ЗСУ", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області чутно вибухи. За попередньою інформацією, працювало ППО.

Також у Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога. Пізніше в деяких областях пролунав відбій.