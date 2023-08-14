Пожежі та вибиті вікна: в Одеській ОВА розповіли про наслідки атаки ворога

Ворог продовжує атакувати.
За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж.
Про це інформує Одеська ОВА у соціальних мережах.
В будівлях вибуховою хвилею вибито вікна.
"Ворог продовжує атакувати! Не залишайте укриттів!", - йдеться у повідомленні влади.
Додамо, що в Одеській області знову оголошена повітряна тривога.
"Одещина – загроза застосування ударних БпЛА - Повітряні Сили ЗСУ", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше в Одеській області чутно вибухи. За попередньою інформацією, працювало ППО.
Також у Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога. Пізніше в деяких областях пролунав відбій.
Читайте також: