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Пожежі та вибиті вікна: в Одеській ОВА розповіли про наслідки атаки ворога

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Пожежі та вибиті вікна: в Одеській ОВА розповіли про наслідки атаки ворога

Після повітряної атаки Одесу охопили пожежі / Фото: pixabay.com

Ворог продовжує атакувати.

За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж.

Про це інформує Одеська ОВА у соціальних мережах. 

В будівлях вибуховою хвилею вибито вікна.

"Ворог продовжує атакувати! Не залишайте укриттів!", - йдеться у повідомленні влади. 

Додамо, що в Одеській області знову оголошена повітряна тривога. 

"Одещина – загроза застосування ударних БпЛА - Повітряні Сили ЗСУ", - повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше в Одеській області чутно вибухи. За попередньою інформацією, працювало ППО. 

Також у Києві та низці українських областей оголошена повітряна тривога. Пізніше в деяких областях пролунав відбій. 

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