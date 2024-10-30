Пожежі у будинку та 9 постраждалих: у ДСНС розповіли деталі атаки на Київ

Загалом у житловому будинку ліквідовано пожежу площею 40 м.кв.
В результаті падіння БпЛА у Києві постраждало 9 осіб, з яких одна дитина.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
У ДСНС розповіли, що Солом’янському районі в багатоповерховому житловому будинку ліквідовано пожежу площею 40 м.кв.
З будинку евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб серед них 11-ти річна дитина (попередній діагноз гостра реакція на стрес).
Також пожежа виникла в 8-поверховій адміністративній будівлі. Пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакували Київ ударними безпілотниками.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві уламки безпілотного летального апарату викликали вибух та пожежу у Соломʼянському районі столиці.
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