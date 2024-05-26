Пожежу ліквідовано, ідентифікація тіл триває: що відбувається на місці удару по "Епіцентру" у Харкові

За даними МВС, через російський удар 12 людей загинуло, ще 43 травмовано, а 16 вважаються безвісти зниклими.

Станом на ранок 26 травня пожежу в харківському будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" повністю ліквідовано. Більше 16 годин тривала ліквідація вогню.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, за останніми даними, через російський удар 12 людей загинуло, ще 43 травмовано, а 16 вважаються безвісти зниклими.

"На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", - додав міністр.

Він наголосив, що всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.

Також Клименко закликав родичів першої лінії здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.

Нагадаємо, в американському Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому та скільки РФ буде обстрілювати Харків.

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