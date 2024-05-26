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Пожежу ліквідовано, ідентифікація тіл триває: що відбувається на місці удару по "Епіцентру" у Харкові

Пожежу ліквідовано, ідентифікація тіл триває: що відбувається на місці удару по "Епіцентру" у Харкові

Ракетний удар РФ по "Епіцентру" у Харкові / Фото: МВС

За даними МВС, через російський удар 12 людей загинуло, ще 43 травмовано, а 16 вважаються безвісти зниклими.

Станом на ранок 26 травня пожежу в харківському будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" повністю ліквідовано. Більше 16 годин тривала ліквідація вогню.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. 

За його словами, за останніми даними, через російський удар 12 людей загинуло, ще 43 травмовано, а 16 вважаються безвісти зниклими.

"На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У 10 громадян, родичів, які вже звернулися до поліції, відібрано біологічні зразки. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", - додав міністр.

Він наголосив, що всі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.

Також Клименко закликав родичів першої лінії здавати зразки ДНК, щоб прискорити процес ідентифікації.

Нагадаємо, в американському Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому та скільки РФ буде обстрілювати Харків.

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