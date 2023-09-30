Пожежу на нафтопроводі на Прикарпатті вдалося ліквідувати: фото, відео та всі подробиці

За остаточною інформацією, постраждало 6 осіб, з них - 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, що сталася внаслідок пориву нафтопроводу поблизу села Стримба Надвірнянського району на Івано-Франківщині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“О 17:54 ліквідовано пожежі розлитих нафтопродуктів на площі 100 кв.м та допоміжної споруди на площі 20 м кв”, - йдеться у повідомленні.

За остаточною інформацією, постраждало 6 осіб, з них - 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. Засувки на нафтопроводі перекриті.

На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Пожежу на нафтопроводі на Прикарпатті вдалося ліквідувати

Голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович записав відео на місці НП і повідомив, що причину вибуху і пожежі, будуть встановлювати відповідні правоохоронні служби.

За словами чиновника, русло річки Стримба вкрите слідами нафти, яка витекла з нафтопроводу, але незрозуміло, чому саме спалахнула пожежа.

Від вибуху нафтопроводу на Прикарпатті постраждало 5 осіб

Місцеві мешканці стверджують, що пожежа спалахнула на одному з локальних нафтопроводів, які йдуть із місць видобутку нафти в цьому районі до нафтопереробного підприємства "Нафтохімік Прикарпаття" в місті Надвірна. За кілька годин до пориву й загоряння на трубопроводі начебто проводили якісь ремонтні роботи.

Вибух нафтопроводу на Івано-Франківщині

Що кажуть в "Укрнафті"

Спеціалісти "Укрнафти" кажуть, що наразі сиутація контрольована.

"Спеціалісти "Укрнафти" разом з рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки пориву нафтопроводу 150 мм з розлиттям нафтопродуктів та горінням в Івано-Франківській області. Наразі ситуація контрольована. Район розгерметизації трубопроводу локалізовано. Транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.



Обставини надзвичайної події з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, над селом Стримба на Івано-Франківщині здійнялися клуби чорного диму. Згодом стало відомо про пожежу, яка виникла на місці розливу нафтопродуктів через порив нафтопроводу.

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