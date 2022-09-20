Палало понад 5 годин: у Харкові вщент вигорів будинок, постраждали люди (фото)

У результаті пожежі обгорів 58-річний чоловік, якого ушпиталали, його дружина отримала дещо легші опіки кінцівок.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС.

Вогонь спалахнув увечері 19 вересня. Рятувальникам зателефонували о 20:49. На час прибуття перших рятувальних підрозділів вогонь встиг розповсюдитись на дах будинку, його другий поверх, а також охопив прибудови до нього.

У пожежі постраждав чоловік 1964 р.н. та жінка 1959 р.н. Потерпілий отримав опіки верхніх кінцівок. Його госпіталізували до опікового центру. Жінка, яка отримала дещо легші опіки кінцівок, від госпіталізації відмовилась.

Загальна площа горіння складала біля 250 кв.м. Пожежу ліквідували лише уночі о 03:09. Причина її виникнення з'ясовується.

На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, наприкінці серпня на зруйнованій окупантами Кременчуцькій ТЕЦ сталася пожежа.

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