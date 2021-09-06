Пожила на "широку ногу": під Харковом голова батьківського комітету пропила гроші, зібрані на ремонт дитсадка

Пожила на "широку ногу": під Харковом голова батьківського комітету пропила гроші, зібрані на ремонт дитсадка

Жінка зібрала гроші з батьків, а сама їх прогуляла.

У Харківській області судитимуть жінку, яка ошукала 10 громадян. Членкиня батьківського комітету у дитсадку зібрала з батьків гроші на ремонт, але витратила їх на власні потреби.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці міста Куп'янськ повідомили про підозру 27-річній місцевій жительці за вчинення шахрайства. Жінка запропонувала батькам групи дитсадка, куди ходить її дитина, здати гроші на ремонт. Десять батьків перерахували на картку жінки по 600 гривень. Зібрані на ремонт кошти громадянка витратила на продукти та алкогольні напої.

"Наразі зловмисниці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі", - розповіли у поліції.

Нагадаємо, що в Одесі в одному із приватних дитсадків вихователька, за словами батьків, вдарила хлопчика, який не міг заснути і співав під час тихої години.

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