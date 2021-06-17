Пожила на широку ногу: у Житомирі невістка спустошила картку свекра на 25 тисяч гривень

Чоловік побачив, що хтось витрачає його гроші, коли йому стали надходити повідомлення з банку.

У Житомирі 28-річна жінка взяла банківську картку свекра і робила закупи. За кілька днів вона витратила 25 тисяч гривень, а коли кошти скінчилися, то картку просто викинула.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Житомирської області.

До поліції звернувся 58-річний житомирянин і повідомив, що невідома особа витрачає кошти з його картки, а він отримує смс-сповіщенняз банку. Він припустив, що картку в нього викрали, оскільки він її вдома не знайшов.

Як з’ясували правоохоронці, 28-річна невістка потерпілого, знаючи пароль від платіжного засобу, взяла картку свекра і заходилася робити закупи у різних магазинах міста, витративши 25 тисяч гривень свекрових грошей. Після спустошення рахунку жінка викинула картку.

Наразі слідчі з’ясовують усі обставини правопорушення.

"Нині триває встановлення всіх обставин у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства таємне викрадення чужого майна карається від штрафу до 5 років обмеження волі", - повідомили у поліції.

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