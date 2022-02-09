"Позичали гроші і нараховували відсотки": екснацгвардійка про службу в військовій частині в Дніпрі, де розстріляли 5 військових

"Позичали гроші і нараховували відсотки": екснацгвардійка про службу в військовій частині в Дніпрі, де розстріляли 5 військових

За словами жінки, кожен керівник частини має бути опитаний на поліграфі.

Після розстрілу солдатів військової частини 3021 у Дніпрі товаришем по службі, ексвійськовослужбовці цієї частини, а також батьки строковиків заговорили про "дідівщину" та приховування злочинів.

За словами однієї з колишніх військовослужбовців частини 3021 Олени Липовенко, ситуація там залишає бажати кращого. Про це вона розповіла "Сегодня".

"Ті, хто тепер там служить, – вони бояться щось говорити. Я спілкувалася з кількома військовослужбовцями. Вони підтримують мене в тому, що треба говорити про те, що сталося. Хлопці бояться тиску, а також запитують у мене, чому я не називаю прізвищ людей, які причетні до багатьох порушень", – каже Олена Липовенко.

Жінка говорить, що у частині була практика - позичити гроші, а потім підвісити військовослужбовця на "борговий гачок".

"Військовослужбовець позичав у когось гроші, а потім йому накручували відсотки", – каже Липовенко.

Також вона додала, що слідство має опитати кожного керівника.

"Я вважаю, що кожного керівника та військовослужбовця частини потрібно опитати на поліграфі. Дуже хочеться, щоб суспільство та ЗМІ не дали вщухнути цій справі", - говорить Липовенко.

За повідомленням Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону прокурори відкрили два кримінальні провадження стосовно керівництва Нацгвардії. Наразі затриманих за цими кримінальними провадженнями немає.

"Проводяться слідчі дії. Має бути призначено експертизу, яка триває близько пів року. Тому говорити про підозри та затримання поки що рано", – розповідає речниця спецпрокуратури Яна Стекачова.

Нагадаємо, що у Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.у Мережі показали, в яких умовах утримується "дніпровський стрілець"

Читайте також: