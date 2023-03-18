"Позичив дитину", щоб виїхати за кордон: на Закарпатті затримали ухилянта

На кордоні з Угорщиною українські прикордонники виявили 20-річного молодика, який намагався виїхати за межі країни. Ухилянт вдавав із себе багатодітного батька.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ.

Під час перетину кордону 20-річний житель Закарпаття надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей. Втім, виявилося, що один з документів хоч не фальший, але належить товаришеві ухилянта. Згідно із тим свідоцтвом, закарпатець нібито став батьком ще у 15 років. Втім, воно належить дитині його товариша, який є повним тезкою пред’явника.

"Українцю відмовили у перетині кордону, а про виявлення в його діях ознак злочину, передбаченогостаттею "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження" прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті під час спроби нелегально перетнути кордон з Угорщиною втопився чоловік із Миколаївщини. Чоловіка у воді стрімко несла течія. Військовослужбовці намагалися наздоганяти його по берегу, проте густі чагарники вздовж Тиси завадили порятунку людини.

Читайте також:

Мобілізація та шлях на фронт: як психологічно підготуватися до війни?