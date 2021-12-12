Позиція Байдена і G7 щодо агресії РФ і потужний вибух в Італії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Американський президент Джо Байден заявив, що США посилять військову присутність в країнах-членах НАТО в разі вторгнення російських солдатів на територію України. Читати далі –>
- Держави-члени "Великої сімки" (G7) єдині у своїй позиції щодо "серйозних витрат", із якими зіткнеться президент РФ Володимир Путін в разі вторгнення російський військ до України. Читати далі –>
- В італійській провінції Агрідженто внаслідок вибуху газу в Раванузі обвалилася чотириповерхова будівля. Щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей і вагітна жінка, вважаються зниклими безвісти. Читати далі –>
- Щонайменше 70 людей загинули внаслідок серії торнадо, які пронеслися американським штатом Кентуккі. Читати далі –>
- Ув'язнений австралійський журналіст, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж переніс мікроінсульт у лондонській в'язниці суворого режиму Белмарш. Читати далі –>