Позиція не витримує жодної критики: уповноважений з прав людини відреагував на заяву Волинського ТЦК

Напередодні в ТЦК прокоментували сюжет одного з місцевих телеканалів щодо втручання адвокатів у процеси мобілізації та медичних оглядів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію із Волинським обласним ТЦК та СП, заявивши, що така позиція не витримує жодної критики.

Про це сказав уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець 19 серпня.

У ТЦК заявили, що такі процедури мають специфічний характер і потребують знання спеціалізованих аспектів, якими володіють лише уповноважені особи та фахівці. Також додали, що втручання сторонніх осіб, зокрема адвокатів, може порушити об’єктивність і незалежність процесів мобілізації та медичного огляду, що є критично важливими для національної безпеки.

Лубінець нагадав, що згідно зі статтею 59 Конституції України кожний громадянин має право на професійну правничу допомогу.

"Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану. Юлія Спас, моя представниця у Волинській області, скерувала відповідний лист до Волинського обласного ТЦК та СП з метою розʼяснення та недопущення порушень прав громадян", — зазначив Лубінець.

Також дану ситуацію прокоментував заступник голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Ігор Колесников. Він наголосив, що позиція Волинського ТЦК стосовно адвокатів не витримує жодної критики, а також може містити ознаки злочину, передбаченого статтею 397 ККУ — втручання в діяльність захисника чи представника особи.

Згідно зі статтею 59, у випадках, передбачених законом, допомога юристів надається безкоштовно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, в тому числі й військовозобовʼязані. А обмеження такого конституційного права є недопустимим відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України.

Тим часом на Волині працівники ТЦК вже надсилають повістки рекомендованими листами поштою.

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