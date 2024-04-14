“Позиції України на світовій арені погіршилися”: експерт назвав головний виклик, який чекає країну 2024 року

Головне завдання України на 2024 рік у зовнішній політиці — не експансія, а збереження статусу-кво, сформованого у 2022 році. Ресурсів та можливостей збільшувати кількість наших партнерів та союзників в України нині стало набагато менше, і є потреба втримати ті позиції, які є, здебільшого у країнах ЄС та НАТО.

Таку думку висловив експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

За його словами, навряд чи Україні вдасться 2024 року перетягнути на свій бік країни так званого “Великого Півдня”. Вони залишаться формально нейтральними.

Водночас міжнародні відносини зараз перебувають у стані хронічної нестабільності та непередбачуваності. Причина — стара система міжнародних відносин розпадається, а нова ще не народилася. Основний глобальний процес, який впливатиме на міжнародні відносини у найближчі 7-10 років — це суперництво КНР та США. На регіональному рівні посилюється роль місцевих держав та їхня конкуренція.

“Україна у таких умовах опиняється перед супервикликом: як перемогти у війні, але так, щоб не лишитися на периферії міжнародної політики. На жаль, після успішного 2022 року, в 2023 та 2024 роках позиції України на світовій арені погіршилися”, — вважає експерт.

У 2024 році, за його словами, Європейський Союз намагатиметься сформувати автономну роль у галузі безпеки та оборони, зменшуючи залежність від США, зокрема у зв’язку з імовірністю перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді.

Ключові зовнішні гравці будуть формувати рамку переговорів щодо війни в Україні у 2024 році, але сам переговорний процес може й не запуститися, і перенестися на наступний рік.

Нагадаємо, у Раді розповіли, коли Зеленський підпише новий закон про мобілізацію.

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