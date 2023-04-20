Позиції УПЦ МП сильні: релігієзнавець розповів, що буде з Лаврою і запропонував компроміс

Релігієзнавець не виключає, що в найближчому майбутньому може зберегися формат, коли у Києво-Печерській лаврі служитимуть і ПЦУ, і УПЦ МП.

Позиції УПЦ МП в Києві дуже сильні. Про це свідчать події у Києво-Печерської лаври, яку Московський патріархат мав звільнити ще 29 березня, але досі відмовляється це зробити.

Що буде далі з Києво-Печерською лаврою, розповів релігієзнавець, доктор історичних наук Андрій Смирнов в інтерв'ю Оbozrevatel.

"На захист (Московського патріархату у Лаврі. – Ред.) стали не тільки монахи, студенти Київської духовної академії, але й пересічні віряни, які в перші дні прийшли і заблокували доступ комісії до храмів Києво-Печерської лаври. Ці протести надалі тривають, і органам державної влади складно відновити доступ Національного заповідника до об’єктів Нижньої лаври", – визнав Смирнов.

Релігієзнавець не виключає, що в найближчому майбутньому може зберегися формат, який спостерігали на Великдень: коли у Верхній лаврі служили представники ПЦУ, а в Нижній лаврі відбувалося богослужіння УПЦ МП.

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"Можлива компромісна модель, за якої в православній святині паралельно можуть співіснувати різні юрисдикції. Після того, як рано чи пізно держава відновить контроль над усією Лаврою, учасникам конфлікту доведеться домовлятися. Наскільки я розумію, студенти і викладачі Київської духовної академії і семінарії нікуди виїжджати не збираються. Зрештою, великих претензій до них теж немає. Тому я вважаю, що заповіднику доведеться укласти новий договір оренди з КДА. Так само частина чернечої спільноти, яка не погодиться приєднатися до ПЦУ, отримає можливість звершувати богослужіння вже не в усій Нижній лаврі, а у певних храмах", – розмірковує Смирнов.

Проте він визнає, що зараз важко щось прогнозувати, адже ситуація в Лаврі розвивається надзвичайно динамічно

"Бо питання Лаври – це лакмусовий папірець. Це тест і для влади, і для церкви, в який спосіб буде вирішено проблему Києво-Печерської лаври", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити всі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі. Проте досі віряни УПЦ МП блокують доступ до Нижньої лаври і заважають роботі комісії Мнкульту.

Зокрема, один із монахів, коментуючи події 2014 року, заявив, що "Донбас повстав", а "першими стріляли українці". Інша представниця УПЦ МП у Лаврі заявила, що війна розпочалася через гріхи українців (відео).

Шевченківський суд столиці обрав запобіжний захід наміснику монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі митрополитові Павлу у вигляді двох місяців домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Перед цим СБУ виклала в Мережу аудіозапис розмов Павла, в яких той радів окупації Херсона,