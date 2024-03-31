"Позитива немає": мольфар назвав область, з якої потрібно терміново тікати

З прикордонних зон Сумської області варто евакуюватися найближчим часом.

Про це попередив мольфар Макс Гордєєв, пише УНІАН.

З його слів, Сумська область і далі страждатиме від "Шахедів", ракет та іншої зброї Російської Федерації.

Також він зазначив, що цей регіон "здали", тому найближчим часом там буде серйозна небезпека.

"Евакуація. Я бачу активну евакуацію, люди тікають. Це про що говорить - позитиву немає", - уточнив мольфар.

Раніше астрологиня Яна Тимощук дала прогноз, що чекає на РФ найближчим часом. Більше про це читайте у новині.

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