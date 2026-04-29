Відмітка "Сакура" у квитках на потяг: що це означає і які нові вагони курсують (фото)

У додатку «Укрзалізниці» користувачі помітили нову позначку «Сакура» біля рейсів поїзда №81/82 Київ-Ужгород. Нововведення викликало активне обговорення серед пасажирів та питання про зміни у перевезеннях.

Про це йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

У компанії пояснили: йдеться не про новий маршрут, а про поступове оновлення рухомого складу.

Спеціальна іконка Сакура

Спеціальна іконка сигналізує, що цим напрямком вже курсують модернізовані вагони, а згодом повністю оновлять весь поїзд.

Флагманський поїзд із новими вагонами

28 квітня «Укрзалізниця» запустила флагманський потяг під назвою «Сакура». Він сформований із нових вагонів українського виробництва 2026 року, а також модернізованих дитячих вагонів.

Маршрут обрали невипадково: і Київ, і Ужгород відомі весняним цвітінням сакур. Сам проект реалізують за підтримки Японії, назва символізує партнерство між країнами.

Що змінилося для пасажирів

Нові вагони передбачають підвищений рівень комфорту. Зокрема у них:

більше простору та оновлені полиці,

сучасні системи клімат-контролю, що включаються ще до посадки,

інклюзивні рішення, зокрема пандуси,

спеціальні дитячі зони з манежами та сповивальними столиками.

Окрім технічного оновлення, пасажирам пропонують і тематичний досвід: брендовані інтер’єри з мотивами сакури, доступ до контенту про японську культуру, а також тематичні ігри та елементи меню.

В Укрзалізниці зазначають, що модернізація маршруту Київ-Ужгород стала відповіддю на численні скарги пасажирів щодо стану вагонів. Запуск флагманського поїзда є частиною ширшої програми оновлень. До 2028 року планується одержати близько 100 нових вагонів.

Раніше йшлося про масштабування проекту жіночих вагонів на найбільш затребуваних маршрутах. А саме з 1 травня «Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів із жіночими купе, додавши цю послугу до рейсів, що з’єднують Харків та Львів з Одесою, а також Львів із Києвом.

