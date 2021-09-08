Познайомилася з вбивцею за кілька годин до смерті: під Вінницею чоловік позбавив життя жінку на побаченні

Познайомилася з вбивцею за кілька годин до смерті: під Вінницею чоловік позбавив життя жінку на побаченні

На тілі жінки нарахували 7 ножових поранень.

У квартирі в одному із селищ Вінницького району знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Виявилося, її на побаченні убив чоловік, з яким вона щойно познайомилася.

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Про це повідомляє пресслужба Департаменту карного розшуку.

На тілі 37-річної жінки нарахували 7 ножових поранень в області легенів та серця.

Правоохоронці почали пошуки вбивці. В ході розслідування з'ясувалося, що до злочину причетний 41-річний місцевий мешканець.

Слідчі встановили, що потерпіла за кілька годин до своєї смерті познайомилася з майбутнім вбивцею. Під час спільного відпочинку сам-на-сам у них виник конфлікт, і зловмисник завдав жінці декілька ударів ножем. Він залишив поранену жінку у квартирі, а сам накивав п'ятами.

Після скоєного чоловік викинув закривавлений одяг, а заради конспірації збрив бороду та вуса.

"Речові докази вилучено. Фігурант у скоєному зізнається, на цей час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у Житомирі 36-річна жінка і її 13-річна дочка загинули від рук грабіжника у власній квартирі. Зловмисник хотів обікрасти квартиру і вбив жінок.

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