"Познущався так, що я не знаю, чи він людина": мати вбитої 6-річної Мирослави про суд над 13-річним підозрюваним

"Познущався так, що я не знаю, чи він людина": мати вбитої 6-річної Мирослави про суд над 13-річним підозрюваним

Мати дівчинки вимагає довічного ув'язнення для підлітка.

Мати 6-річної Мирослави Третяк Тетяна Третяк розповіла, що хоче, щоб суд суворо покарав 13-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві її доньки.

Про це пише "Суспільне".

За словами Тетяни Третяк, 13-річний підліток перед смертю познущався із її доньки. Проте подробиць жінка не хоче розголошувати до суду.

"Хочу, щоб його покарали так, як він мою дитину покарав — невідомо за що. Її не було за що карати. Він сильно над нею познущався. Якщо людина робила це свідомо, то я не знаю, чи людина це. Хочу, щоб його ув'язнили довічно, щоб він з тюрми не вийшов", - каже мати вбитої дівчинки.

Родина підозрюваного підлітка виїхала із Старого Салтова на Харківщині одразу після вбивства дівчинки. Мати Мирослави розповідає, що рідні хлопця бояться самосуду та приїжджають в селище лише з охороною.

"Мене ніхто не зрозуміє, мій біль. Кожен день нагадує мені про дитину та втрату: її фотографії, її речі, іграшки. Я щодня плачу. Навіть відпустку взяла, щоб, можливо, трохи оговтатися, хоча мені навіть так гірше", - каже Тетяна Третяк.

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