"Ганьбище!": Мережу насмішила помилка на дорожньому знаку у Дніпрі (фото)

Людей обурила та розсмішила помилка у слові.

У Дніпрі мешканці помітили помилку на дорожньому знаку. На ньому написали вулиця ВіДчизняна замість ВіТчизняна. Знак встановлений на вулиці Калиновій.

Фото опублікували у групі "Калинова Дніпро" у Facebook.

Людей обурила та розсмішила помилка у слові. У коментарях під публікацією користувачі Мережі назвали це "ганьбищем".

"Грамотеї. У школі книжки навіть не відкривали", "Безграмотні)", "Нічого, перероблять", "Схоже, вже хтось вийшов на роботу після дистанційного навчання", "Ганьбище!", "Рідні краї "тішать", - написали під фото.

"Калиновая Днепр" у Facebook

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці затримали блогера, який відзначився тим, що плюнув в обличчя патрульному у Харкові. За скоєне йому загрожує відповідальність перед законом.

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