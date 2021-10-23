Позов Facebook проти українця і ліквідація ватажка "Аль-Каїди" в Сирії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Американська компанія Facebook звинуватила громадянина України Олександра Солонченка у компіляції та продажі даних 178 мільйонів користувачів однойменної соцмережі. Читати далі –>
- Водій Олександр Іванько, поранений у вересні під час замаху на життя першого помічника президента Сергія Шефіра, досі перебуває на постільному режимі. Читати далі –>
- На північному заході Сирії внаслідок авіаудару США загинув один із високопоставлених ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абдул Хамід аль-Матар. Читати далі –>
- Американський актор Алек Болдвін, який під час знімань вестерну "Іржа" випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс, не знав, що в зброї є бойовий патрон. Читати далі –>
- США наприкінці року оприлюднять нові матеріали щодо вбивства 35-го американського президента Джона Кеннеді. Читати далі –>