Позов проти Тревіса Скотта і загибель плавця в Австралії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Заступника директора Львівського історичного музею Юрія Сілецького, який не виходив на зв'язок від 6 листопада, знайшли мертвим. Читати далі –>
- Після загибелі восьми людей у тисняві на фестивалі Astroworld у США один із учасників подав позов на мільйон доларів проти організаторів заходу і репера Тревіса Скотта, під час концерту якого стався інцидент. Читати далі –>
- У Західній Австралії підтвердили загибель 57-річного британця Пола Міллачіпа, на якого в суботу, 6 листопада, напала 4,5-метрова біла акула. Пошуки плавця припинили. Читати далі –>
- В Англії від ускладнень COVID-19 померла 37-річна Сайка Парвін, яка відтермінувала щеплення від коронавірусу через вагітність. Її чоловік, який зараз сам виховує п'ятьох доньок, закликає майбутніх матерів вакцинуватися. Читати далі –>
- Українська NAVI стала чемпіоном турніру PGL Major Stockholm 2021 із CS:GO, обігравши у фіналі команду G2 з рахунком 2:0, а снайпер Олександр "s1mple" Костильов став MVP PGL Major Stockhoml 2021 за версією HLTV. Читати далі –>