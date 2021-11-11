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Позов українця проти Алека Болдвіна та запуск 600-го астронавта на МКС. П'ять новин, які ви могли проспати

Позов українця проти Алека Болдвіна та запуск 600-го астронавта на МКС. П'ять новин, які ви могли проспати

Алек Болдвін / Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Українець Сергій Свєтной, керівник відділу освітлення кінострічки "Іржа", під час знімань якої загинула операторка Галина Гатчінс, подав до суду на Алека Болдвіна та інших членів команди. Читати далі –>
  • Радник американського лідера із національної безпеки Джейк Салліван зустрівся у Вашингтоні з очільником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Читати далі –>
  • Американська компанія SpaceX успішно запустила з Космічного центру Кеннеді корабель Crew Dragon Endurance із чотирма астронавтами на борту, один з яких став 600-ю людиною, яка досягла космосу за 60 років. Читати далі –>
  • У США коаліція з десяти штатів подала до суду на адміністрацію американського президента Джо Байдена через рішення щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19 усіх медпрацівників. Читати далі –>
  • У Європі впродовж останнього тижня кількість нових випадків зараження COVID-19 зросла на 7%, а число пов'язаних із цим захворюванням смертей - на 10%. Читати далі –>
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