Позривало шифер, антени і затопило дорогу: на Закарпатті вирує негода, оголошено штормове попередження

Жителів регіону попереджають про сильний штормовий вітер.
Сьогодні, 17 лютого, на Закарпатті оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
"Пориви вітру в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Як інформує "Голос Карпат", селами Закарпаття пронеслись потужні зливи зі штормовим вітром. Негода не оминула Перечинщину. Сильний вітер здійнявся у селах району ще від учора. У деяких домогосподарствах зірвало шифер та навіть знесло антени телепередач.
Через тривалі дощі вулиці заливає водою, а дорога під ногами перетворилась на місиво з болота.
У селі Тур’ї Ремети відрізок дороги затопило.
"Бурхливий струмок тече вулицею. Вода шаленим потоком нещадно розмиває дорогу. Більшість місцевих учнів, які проживають на вулиці 8-го Березня, сьогодні були змушені залишитись удома", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у зв’язку з вiдлигою та опадами в річках Закарпаття очікується підвищення рівня води до 2 метрів.
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