Позривало шифер, антени і затопило дорогу: на Закарпатті вирує негода, оголошено штормове попередження

Жителів регіону попереджають про сильний штормовий вітер.

Сьогодні, 17 лютого, на Закарпатті оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Пориви вітру в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Як інформує "Голос Карпат", селами Закарпаття пронеслись потужні зливи зі штормовим вітром. Негода не оминула Перечинщину. Сильний вітер здійнявся у селах району ще від учора. У деяких домогосподарствах зірвало шифер та навіть знесло антени телепередач.

Через тривалі дощі вулиці заливає водою, а дорога під ногами перетворилась на місиво з болота.

Голос Карпат

У селі Тур’ї Ремети відрізок дороги затопило.

"Бурхливий струмок тече вулицею. Вода шаленим потоком нещадно розмиває дорогу. Більшість місцевих учнів, які проживають на вулиці 8-го Березня, сьогодні були змушені залишитись удома", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у зв’язку з вiдлигою та опадами в річках Закарпаття очікується підвищення рівня води до 2 метрів.

В Україні оголосили штормове попередження

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