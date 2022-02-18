Позував на камеру й показав свою фірмову “усмішку”: до українських полярників завітав морський леопард (відео)

Ця тварина є одним з головних хижаків Антарктики.

Під час морського виїзду українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" зустріли морського леопарда. Побачивши дослідників з камерами, він навіть трохи попозував для них й показав свою фірмову “усмішку”.

Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

"Дивіться, якого красунчика нещодавно зустріли наші полярники під час морського виїзду! Це – морський леопард, один з представників родини Тюленевих, що зустрічаються в районі нашої станції", - зазначили у НАНЦ.

За словами науковців, хоч зовні леопард може здатися досить милим, довіряти його “усмішці” не варто: ця тварина є одним з головних хижаків Антарктики. На відміну від родичів, зокрема тюленів Уедделла чи крабоїдів, він смакує не лише крилем чи рибою, а й пінгвінами та іншими тюленями. А таку назву отримав через свою хижість та характерні плями на тілі.

Довжина леопарда становить 3-4 метри, а вага 300-400 кг. Завдяки формі тіла та видовженим переднім кінцівкам він дуже швидко плаває у воді, розвиваючи швидкість до 40 км на годину.

Науковці пов’язують "візит" морського леопарда тим, що нещодавно околиці станції стали "пологовим будинком" та "дитсадком" для маленьких пінгвінів, які вчаться самостійному життю.

Саме на них поблизу берегів чекає хижак, адже вполювати у воді недосвідчене пташеня набагато простіше, ніж дорослу тварину.

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